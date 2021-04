La Juventus deve decidere il futuro di Paulo Dybala: si parla spesso di uno scambio con Icardi, ma i bianconeri hanno anche altre idee

La Juventus fa i conti con il futuro di Paulo Dybala. Un destino rimandato troppo a lungo ed ora il momento della decisione sta per arrivare. Si potrà prolungare l’incertezza ancora per qualche settimana ma il dentro o fuori è in arrivo. Con il contratto in scadenza nel 2022 e la distanza tra domanda e offerta, il futuro della Joya appare lontano da Torino. Subito questa estate o tra un anno gratis dipenderà dal gioco delle parti.

La prima ipotesi è quella preferita, ovviamente, dalla società: la Juve aspira ad un affare da 50 milioni di euro, ma sa che in un’estate difficile dal punto di vista economico dovrà rassegnarsi a realizzare qualche scambio. Quello di cui si parla di più è con il Psg: Icardi è l’attaccante che, dopo un corteggiamento durato anni, potrebbe vestirsi finalmente di bianconero.

Juventus, idea scambio Dybala-Gabriel Jesus

Ma non c’è solo l’ex Inter tra i possibili protagonisti di un affare che vedrebbe coinvolto Dybala. La Juventus, infatti, pensa anche ad altri scambi: da tempo di parla di uno con Dembélé con il Barcellona, di Isco con il Real Madrid o anche Joao Felix con l’Atletico Madrid, per non parlare di Pogba con il Manchester United.

Meno ‘chiacchierata’ la possibilità che porterebbe Dybala a Manchester, ma sponda City. In questo caso il nome giusto – come accennato da ‘TuttoSport’ – sarebbe quello di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano può giocare in diversi ruoli ed ha dalla sua qualche anno in meno rispetto all’argentino della Juventus. Un’idea che potrebbe trovare terreno fertile nelle prossime settimane. Dybala cerca una nuova casa e a Torino studiano la soluzione capace di accontentare tutti.