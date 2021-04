Bobo Vieri, attraverso il suo canale Twitch, ha attaccato De Laurentiis: “Sento che Gattuso deve andare via… il problema del Napoli è lui”

Christian Vieri torna a far sentire la sua voce, come sempre ormai, attraverso il proprio canale Twitch, durante le trasmissioni legate alla Bobo Tv. L’ex attaccante dell’Inter si scaglia in modo importante contro Aurelio De Laurentiis.

Oggetto del contendere quella che sembra la scelta, ormai presa, da parte del massimo dirigente del Napoli di sostituire Gattuso al termine della stagione. “De Laurentiis – ha detto Vieri – fa solo dei disastri incredibili. 4 punti dal Milan e devo sentire che Gattuso deve andare via… il problema del Napoli è lui. Appena sono rientrati tutti, tipo Mertens, ha fatto subito la differenza. Basta far rientrare i calciatori top ed ha una grandissima squadra, con giocatori veri”.

Vieri contro De Laurentiis, ma la scelta è fatta a Napoli

Le parole di Vieri si accodano ai numerosi attestati di stima che Gattuso sta ricevendo nelle ultime settimane, soprattutto dopo il filotto di risultati positivi intervallato solo dalla sconfitta patita contro la Juventus.

Stando alle cronache delle ultime ore, non sembrano esserci margini per una ricomposizione del rapporto tra Gattuso e De Laurentiis. Incomprensioni personali prima ancora che tecniche alla base di un divorzio che, con o senza Champions, a fine stagione appare inevitabile.