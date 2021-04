Il calciomercato della Juventus partirà da una totale rifondazione offensiva. A rischio le conferme di Ronaldo, Dybala e Morata: l’attaccante portoghese potrebbe lasciare i bianconeri a un anno dalla scadenza contrattuale

Il calciomercato della Juventus si focalizzerà principalmente sul reparto offensivo. Restano in dubbio le conferme dell’attuale tridente offensivo formato da Ronaldo, Dybala e Morata. I bianconeri potrebbero decidere di privare dell’attaccante portoghese di fronte a un’offerta cash da circa 25-30 milioni di euro, addio che consentirebbe alla Juventus di risparmiare 31 milioni di euro di ingaggio.

Verso l’addio anche Dybala: l’attaccante argentino potrebbe rientrare in un discorso di scambio alla pari, o potrebbe lasciare la Juventus di fronte a un’offerta cash da circa 65-70 milioni di euro. In stallo la situazione rinnovo: i bianconeri avrebbero già inoltrata una prima offerta al numero 10 bianconero, ma l’argentino aspetterà la fine della stagione per valutare altri possibili scenari.

Calciomercato Juventus, Ronaldo: sirene del Real Madrid e del Manchester United

Quale futuro per Cristiano Ronaldo? L’attaccante portoghese, qualora decidesse di lasciare la Juventus potrebbe far ritorno al Real Madrid o al Manchester United. Discorso più ampio per Dybala, il quale piace sia allo United, ma anche al PSG. Resta viva l’ipotesi di scambio con Pogba o Icardi.

Punto interrogativo anche per quel che riguarda il futuro di Morata. L’attaccante spagnolo difficilmente verrà riscattato al costo di 45 milioni di euro. Più plausibile il rinnovo del prestito fissato a 10 milioni di euro, anche se non è escluso che la Juventus possa decidere di non rinnovare neanche il prestito con il diretto interessato pronto a far ritorno all’Atletico Madrid a fine stagione. Per quel che riguarda il mercato in entrata, Aguero piace a Paratici, ma attualmente il Barcellona resta in vantaggio sulla corsa all’attaccante argentino. Per l’attacco piacciono anche Icardi e Kean.