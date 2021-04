L’attaccante del Torino Andrea Belotti è in cima alla lista di calciomercato della Roma: Diawara e Carles Perez possibili contropartite

L’attesa per il ritorno dei quarti di finale d’Europa League sta crescendo a mano a mano che la gara dell’Olimpico con l’Ajax si avvicina ma l’attenzione della dirigenza della Roma è catturata anche dal calciomercato. La missione principale di Tiago Pinto è pescare un attaccante che possa garantire un buon numero di gol. I giallorossi dovranno sostituire Edin Dzeko, il cui futuro è ancora in forte bilico.

A prescindere da ciò che succederà con il bosniaco, tuttavia, l’obiettivo della Roma – spiega il “Corriere dello Sport” – è acquistare un attaccante con un curriculum già abbastanza corposo e non un giovane da affiancare a Borja Mayoral, che dovrebbe rimanere ancora sul Tevere in prestito. La prima decisione è proprio questa. La dirigenza ha deciso di aspettare prima di sfruttare l’opzione di riscatto, valida pure nella prossima stagione.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto prepara l’assalto all’attaccante: Diawara e Carles Perez sacrifici per Belotti

Il general manager giallorosso Tiago Pinto sta valutando alcuni profili del campionato italiano per rendere affidabile la prima linea. La Roma è molto attenta ad Andrea Belotti, che secondo quanto scrive sempre il “Corriere dello Sport” ne avrebbe già parlato con Pellegrini, in Nazionale. Il passaggio nella capitale è una delle sue opzioni preferite in caso di cessione.

Su di lui, che ha un contratto in scadenza con il Torino nel 2022 e non ha ancora trattato il rinnovo, c’è anche il Milan. La concorrenza è lunga perché in Europa, Belotti è seguito pure da Atletico Madrid, Chelsea, Everton e Lione. La sua quotazione si aggira intorno ai 30-35 milioni. Per abbassare le pretese granata, i giallorossi potrebbero offrire delle contropartite tecniche, come Diawara e Carles Perez.

La Roma è stata stregata però soprattutto da Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina fa gola a Trigoria ma il suo prezzo (50 milioni) è difficile da raggiungere per il club di Friedkin.

Tiago Pinto, conclude il “Corriere dello Sport”, starebbe monitorando pure il mercato tedesco per aggiungere un attaccante con il vizio del gol alla formazione giallorossa.