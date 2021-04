Champions League 2020, completato il quadro delle semifinali. Manchester City e Real Madrid eliminano Borussia Dortmund e Liverpool.

Si sono appena conclusi i match di ritorno dei Quarti di finale di Champions League 2020. Il Real Madrid di Zinedine Zidane ed il Manchester City di Pep Guardiola volano in semifinale. I blancos pareggiano 0-0 contro il Liverpool di Jurgen Klopp e, forti del 3-1 della gara di andata, passano il turno. I Citizens, invece, si impongono in Germania per 2-1 e passano il turno.

Champions League, la sintesi dei Quarti di finale

Finisce 0-0 il match tra il Liverpool ed il Real Madrid. Un pareggio a reti bianche ad Anfield Road che consente alla squadra di Zinedine Zidane di passare il turno e di qualificarsi alle semifinali del torneo.

Successo corsaro del Manchester City che batte il Borussia Dortmund: dopo novanta minuti il match di ritorno dei Quarti di finale del torneo europeo finisce 1-2. Il risultato consente agli inglesi di qualificarsi alle Semifinali di CL.

Real Madrid e Chelsea raggiungono così Paris Saint-Germain e Chelsea, già qualificate.

Il quadro delle semifinali

27/28 aprile

Paris Saint Germain-Manchester City

Real Madrid-Chelsea

4/5 maggio

Manchester City-Paris Saint Germain

Chelsea-Real Madrid

La finale sarà invece disputata a Istanbul il prossimo 29 maggio.