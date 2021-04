Il mercato della Juventus si muove già, l’ultima indiscrezione riguarda un’operazione sia in uscita che in entrata.

Per la prima volta in un decennio circa, la Juventus rischia di chiudere la stagione con in mano niente più che un pugno di mosche. Difficile da immaginare ad inizio stagione che i dominatori delle ultime 9 edizioni del campionato di Serie A, due volte finalisti in Champions League e forti di uno dei più grandi e conosciuti campioni a livello mondiale (Cristiano Ronaldo, ovviamente) si sarebbero trovati a lottare per un posto nell’Europa che conta. La finale di Coppa Italia sembra l’unica via per portare a casa un titolo in questa travagliata stagione.

Ecco dunque che dopo un’annata definibile “di transizione” la Juventus pare intenzionata ripartire al più presto con la ricostruzione. La vecchia guardia comincia ad essere più che altro anziana, vanno valutate con attenzione le questioni riguardanti giocatori considerati importanti che non hanno però reso in proporzione all’investimento fatto dalla società bianconera, andrà gestito il futuro dei giocatori che a fine stagione rientreranno a Torino.

La Juventus deve cominciare un percorso di rinnovamento

A proposito di quest’ultimo punto, Douglas Costa, esterno offensivo brasiliano in forza al Bayern Monaco ma di proprietà della Juventus, è al centro dell’ultima indiscrezione arrivata dalla sua terra natia. Stando a quanto riportato sul portale ‘mercadodabola.net.br’, il laterale avrebbe un estimatore fortemente intenzionato a riportarlo a casa. Si tratterebbe infatti del Gremio, ovvero la squadra in cui Douglas Costa ha mosso i suoi primi passi da professionista, “esplodendo” prima di arrivare in Europa. La trattativa sarebbe già avviata, con il club brasiliano che avrebbe offerto il diritto di prelazione su alcuni talenti di loro proprietà, non ultimo il diciottenne Pedro Lucas. Una operazione che ricorda molto quella che ha portato in bianconero Bentancur, che si trasferì a Torino grazie ad uno scambio che portò Tevez a vestire nuovamente la maglia del Boca Juniors.

La Juventus è intenzionata a non lasciare che una stagione storta la faccia uscire da quella che può essere considerata la “nobiltà” del calcio europeo, la dirigenza ha già intrapreso un percorso di rinnovamento per il quale la cessione di Douglas Costa in cambio di giovani cascherebbe a fagiolo. Si tratta di un’indiscrezione, ma è possibile che seguiranno sviluppi.