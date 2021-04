Aguero a fine giugno lascerà il Manchester City: dalla Catalogna parlano di un duello tra Juventus e Barcellona per aggiudicarsi l’argentino

Il Kun Aguero a fine stagione abbandonerà il Manchester City, club in cui milita da dieci anni. Nel 2011, infatti, l’argentino è giunto in Inghilterra dall’Atletico Madrid in cambio di circa 40 milioni di euro. Il suo ciclo con la formazione di Pep Guardiola però è giunto al termine ed è già stato annunciato. Il suo futuro invece potrebbe essere in Italia… oppure in Spagna.

Ne è certo il quotidiano catalano “Sport”, che ha rivelato un duello di mercato tra Juventus e Barcellona per il 32enne di Quilmes.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Dalla Spagna: la Juventus sfida il Barcellona per il Kun Aguero e può garantire condizioni migliori

Il quotidiano “Sport” ha rivelato il duello tra la Juventus e il Barcellona per aggiudicarsi il Kun Aguero. I bianconeri, in particolare, vorrebbero cedere Cristiano Ronaldo per aggiungere due pedine in attacco. Uno di questi due sarebbe proprio l’argentino che a fine giugno si libererà dal Manchester City. Scrive ancora la testata catalana, molto addentro alle situazioni di casa Barca, che i blaugrana non vorrebbero intraprendere un gioco al rialzo. Quindi niente aste per la formazione di Koeman. Per questo, secondo “Sport”, la Juventus sarebbe addirittura in leggero in vantaggio in questo momento, poiché il Barcellona sarebbe interessato soltanto a certe condizioni economiche.

LEGGI ANCHE >>> Gosens, è davvero cara la maglia della Juventus

L’argentino non sta vivendo la sua migliore stagione. A causa dell’infortunio al ginocchio e del Covid ha saltato molte gare. In Premier League ha collezionato soltanto 9 partite in cui è riuscito a segnare appena una rete, a metà marzo, contro il Fulham. Sono due invece le realizzazioni in 5 gare di Champions. Aguero ha lasciato il segno contro Porto e Marsiglia durante la fase a gironi.