Il futuro di Paulo Dybala è sospeso: l’attaccante della Juventus non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022

Un gol per ricominciare a sperare oppure un gesto che passerà inosservato. Potrebbe non bastare la rete al Napoli: il destino di Paulo Dybala resta sospeso, in bilico, è incerto. Il rinnovo di contratto con la Juventus tarda ad arrivare. Quello attuale scadrà nel 2022. La trattativa va avanti da diversi mesi ma non si è conclusa e non è neppure vicina alla fumata bianca. Questione di cifre: l’argentino chiede tanto ma lo fa nel bel mezzo di un campionato tormentato, con troppi stop e pochi sorrisi. Dybala è distante dagli standard di un tempo e anche il giudizio del campo sta condizionando il suo futuro.

L’indizio social di Dybala sul futuro

Ma anche la Joya riflette: con l’arrivo di Ronaldo, lui, il leader tecnico della squadra, è finito in un angolo, ha smesso di brillare, e i suoi problemi non sono stati solo fisici. Le strade dei due, a fine stagione, potrebbero separarsi. Senza prolungamento, la Juve non rischierà di perderlo a zero e vorrà monetizzare. Ma spunta un indizio social che sta facendo rumore. Ne stanno parlando i tifosi.

L’attaccante argentino ha appena modificato la propria foto profilo su Instagram. Ha scelto una con la maglia della Juve, col dieci in bella mostra, di spalle, con la fascia da capitano al braccio. Un dettaglio non trascurabile. Come a dire: mi sento ancora della Juve e vorrei restarci anche in futuro. un semplice indizio che significa tutto o niente. Una cosa è certa: senza rinnovo bisognerà salutarsi. Magari da qui al termine del campionato entrambe le parti faranno un passo indietro per avvicinarsi.