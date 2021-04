L’Inter potrebbe approfittare di una retrocessione per piazzare un importante colpo in ottica mercato: l’idea nerazzurra

Prima lo scudetto, poi il mercato ed in mezzo la questione societaria, non certo secondaria. Il programma delle prossime settimane per l’Inter è chiaro: la squadra di Conte dovrà certificare sul campo la conquista del tricolore, poi sarà la volta di chiarire l’aspetto societario e soltanto allora Marotta e Ausilio potranno darsi da fare in sede di campagna acquisti. Ovviamente i due dirigenti nerazzurri hanno già iniziato a scandagliare il mercato per individuare i profili giusti per compiere un ulteriore salto di qualità.

L’obiettivo per la prossima stagione è ripetersi in Italia, ma ben figurare anche in Champions dove negli ultimi anni sono arrivate cocenti delusioni. Rinforzi di qualità, meglio se a prezzo contenuto perché il budget che sarà a disposizione di Marotta sarà inevitabilmente proporzionato alla crisi economic dovuta al Covid. Le occasioni però non mancano ed una potrebbe arrivare da una retrocessione.

Inter, idea Nandez: con la retrocessione possibile sconto

Per il Cagliari il rischio Serie B è sempre più concreto: sono otto i punti che dividono la squadra di Semplici dalla salvezza e l’incubo retrocessione potrebbe diventare realtà. Un’eventualità che fa gola a tanti, Inter compresa, perché nella squadra sarda non mancano buoni giocatori.

Uno di questi è Nandez che l’Inter potrebbe provare ad acquistare. Secondo quanto riferisce ‘TuttoSport’, i nerazzurri approfitterebbero della retrocessione in B del Cagliari per strappare un prezzo scontato per il centrocampista. Il suo arrivo andrebbe a compensare la partenza di Vecino e darebbe a Conte una jolly importante vista la capacità dell’uruguaiano di ricoprire tutti i ruoli della mediana. Un affare neanche abbozzato ma che potrebbe diventare idea concreta a fine stagione.