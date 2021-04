Mano pesante dell’Uefa con l’Atletico Madrid in seguito agli episodi del match con il Chelsea: squalificato Savic, ammenda per Simeone

Prosegue il periodo non semplice per l’Atletico Madrid, uscito dalla Champions League e in un periodo non particolarmente positivo neppure in campionato. La Liga, che sembrava fuori discussione a un certo punto della stagione, è adesso apertissima.

Intanto, per i “Colchoneros” è arrivata la stangata dell’Uefa in seguito a quanto accaduto nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

L’Uefa ha usato la mano pesante nei confronti di Stefan Savic. Il difensore ex Fiorentina è stato squalificato a causa dell’espulsione rimediata contro la squadra di Tuchel, che ieri ha ottenuto il pass per la semifinale della competizione dopo la doppia sfida giocata in campo neutro contro il Porto.

Atletico Madrid, l’Uefa usa la mano pesante: 4 giornate a Savic, multa alla squadra e a Simeone

L’Uefa ha fermato per 4 giornate Stefan Savic dopo l’espulsione rimediata in Inghilterra. La pena nei confronti del difensore è stata così pesante in quanto per l’Uefa si è trattata di “condotta sportiva violenta”. La punizione, come spiega “Marca”, è stata inasprita inoltre per il “linguaggio e l’aggressione a un avversario”, che in questo caso era Antonio Rudiger, altra vecchia conoscenza del calcio italiano (è passato dalla Roma). La squalifica sarà scontata naturalmente nella prossima edizione della competizione dal momento che nel doppio impegno contro il Chelsea l’Atletico Madrid è stato eliminato.

Il calciatore ex viola, appresa la notizia, ha affidato il suo sfogo ai social. Savic ha infatti postato una storia su Instagram, l’immagine di un circo, facendo comprendere la sua amarezza per la sanzione che gli è stata inflitta.

All’Atletico è stata inoltre comminata una sanzione di 14mila euro per “comportamento inappropriato della squadra” e un’altra di 10mila euro per Simeone per aver ritardato il rientro in campo dopo l’intervallo.