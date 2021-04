La Roma approda in semifinale di Europa League dopo aver fatto fuori l’Ajax. Scopriamo le altre tre squadre che completano il quadro.

La serata di Europa League ha eletto le sue semifinaliste, portando cosi anche un’italiana tra le prime squadre del vecchio continente. La Roma di Fonseca, infatti, ha raggiunto l’obiettivo pareggiando in casa contro l’Ajax, ma facendo valere la vittoria della gara di andata in quel di Amsterdam. Una qualificazione che fa sognare il popolo giallorosso, per un risultato che non arrivava da diversi anni.

E cosi la squadra capitolina si ritroverà in semifinale ad affrontare il Manchester United. La squadra di Ole Gunnar Solskjær dopo aver battuto il Granada 2-0 in Spagna, ha replicato anche all’Old Trafford, tagliando cosi il pass per le semifinali e ritrovandosi sulla strada la seconda italiana in questo percorso europeo. Proprio i red devils, infatti, agli ottavi hanno fatto fuori il Milan di Stefano Pioli, e ora proveranno a rifarsi anche contro un Roma che darà tutto per raggiungere la finale.

Roma col Manchester, avanti anche un’altra inglese

Il Manchester, però, non è l’unica inglese ad aver passato il turno. Ad approdare in semifinale anche l’Arsenal di Arteta, schiacciasassi contro lo Sparta Praga. Pareggio in Repubblica Ceca nella gara di andata, ma 4-0 nel match di ritorno per un 5-1 totale che crea grande entusiasmo in casa gunners.

Di fronte, in semifinale, la squadra di Arteta si ritroverà il Villarreal, che si è imposto contro la Dinamo Zagabria sia all’andata in Croazia ma anche nel match di ritorno. Un successo importante, nel giorno in cui Aubameyang ha anche annunciato di aver contratto la malaria durante la sosta delle nazionali.

Si partirà il 29 aprile: la Roma comincerà a Manchester, mentre dall’altra parte la gara di andata di giocherà in Spagna. I match di ritorno, invece, sono in programma il 6 maggio.