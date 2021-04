Paulo Dybala ha firmato un contratto con un nuovo sponsor: rappresenterà il brand di pagamenti digitali Skrill

Momento d’oro per Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus è tornato al gol con il Napoli ed ora ha anche un nuovo sponsor: firmato un accordo per rappresentare il brand di pagamenti digitali Skrill. L’argentino rappresenterà l’azienda in una campagna televisiva, digitale e di PR per promuovere la Prepaid Mastercard del portafoglio digitale, disponibile nel Regno Unito e in Europa. La campagna televisiva partirà Domenica, 18 Aprile.

Il MVP della scorsa stagione ha commentato così l’accordo: “Sono molto felice e orgoglioso di far parte della famiglia Skrill – le sue parole – Mi piace interessarmi a brand come Skrill che mi possono aiutare e semplificare la vita, permettendomi, in maniera semplice, veloce e sicura, di pagare online, inviare denaro ad amici e acquistare e vendere criptovalute”. L’argentino ha continuato spiegando che “la flessibilità e la velocità che Skrill può offrire è estremamente utile per chi come me è sempre in movimento”. “Mi piace – ha poi concluso — anche il fatto di guadagnare punti fedeltà sulle transazioni ogni volta che utilizzo la mia carta Skrill”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Dybala firma l’accordo con Skrill

Con l’accordo con Dybala, Skrill prosegue una serie di partnership nel mondo del calcio per Skrill, recentemente come Official Payments Partner dell’AC Milan. La sua campagna di debutto promuoverà la Skrill Prepaid Mastercard che offre agli utenti flessibilità, sicurezza e privacy quando spendono il proprio denaro, ma anche un controllo completo tramite l’applicazione mobile di Skrill che permette l’accesso 24/7 a un portafoglio digitale gratuito che contiene il saldo della carta e tutte le transazioni”.

Soddisfazione da parte di Lorenzo Pellegrino, CEO di Skrill: “Dybala è il brand ambassador perfetto per Skrill, perché riflette i nostri valori sulla velocità di servizi e la nostra attenzione nel fornire un servizio globale di prim’ordine. Ci auguriamo sia una collaborazione di successo per condividere i numerosi vantaggi di Skrill con i tifosi di calcio di tutto il mondo”.

Skrill, fondato nel 2001, è un brand di pagamenti digitali affermato a livello globale e fa parte di Paysafe (NYSE: PSFE), piattaforma di pagamento specializzata leader nel settore che si è quotata alla Borsa di New York il 31 marzo 2021. Offre un portafoglio digitale multivaluta con una serie di servizi disponibili insieme alla prepagata Mastercard, tra i quali Skrill Money Transfer, che consente agli utenti di inviare denaro a livello internazionale.