André Silva potrebbe essere l’erede di Cavani: lo United lo segue, il Milan assiste interessato per incassare la percentuale

Milan e Manchester United potrebbero tornare ad incrociarsi. Questa volta, però, non sul terreno di gioco come occorso in Europa League, con gli inglesi che hanno strappato una sudata qualificazione.

Questa volta rossoneri e Red Devils potrebbero ritrovarsi, ma sul mercato. Ed il Milan potrebbe avere tutto da guadagnarci. Come riporta il quotidiano britannico ‘Mail’ Diavoli Rossi sarebbero molto interessati al portoghese André Silva per il post Cavani.

André Silva porta al Milan la percentuale sulla vendita

André Silva, oggi all’Eintracht Francoforte, può essere acquistato pagando una clausola rescissoria di 24 milioni di sterline: il calciatore portoghese sta facendo valanghe di gol, oscurando anche Luka Jovic.

Maldini, chiudendo la trattativa che nella scorsa estate ha portato Ante Rebic agli ordini di Stefano Pioli, si è garantito sul calciatore gestito da Jorge Mendes un’importante percentuale sulla futura rivendita. Il quotidiano tedesco ‘Bild’ spiegava che si tratta del 20%: da questo affare il Milan potrebbe, perciò, ricavare, (qualora questa percentuale fosse confermata) circa 5 milioni e mezzo di euro: cifra che, ovviamente, potrebbe esser investita per il mercato in entrata.