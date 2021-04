D’Ambrosio potrebbe passare dall’Inter al Milan. Offerto un biennale, ma (forse) c’è un’opzione sul contratto da considerare

Il Milan potrebbe soffiare un calciatore ai cugini. I rossoneri avrebbero infatti proposto un biennale a Danilo D’Ambrosio, in scadenza a giugno con l’Inter. L’offerta, che sarebbe stata recapitata all’agente Vincenzo Pisacane, sarebbe migliore rispetto a quella dei nerazzurri che, alle prese anche con una situazione societaria in divenire, non sarebbero andati oltre un’opzione di prolungamento annuale.

D’Ambrosio e il mistero dell’opzione sul contratto

Anche se c’è chi, come ‘Calciomercato.com’, ipotizza che in realtà l’opzione di cui sopra sia già inserita nel contratto di D’Ambrosio e sia azionabile direttamente dalla società. Questo, ovviamente, cambierebbe le carte in tavola.

Di sicuro il polivalente difensore classe ’88, che all’Inter ha vissuto una stagione molto meno da protagonista rispetto alla precedente, anche per via degli infortuni, al Milan potrebbe invece tornare molto utile come alternativa ad entrambi i terzini titolari e, volendo, anche ai centrali. Offrendo inoltre un contributo importante in termini di esperienza a quella che è attualmente la squadra più giovane del campionato come età media.