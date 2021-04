La Juventus continua a seguire con grande interesse i giocatori del Milan in scadenza di contratto. Occhi puntati su Calhanoglu.

Comunque vada a finire, il Milan della stagione 2020/21 ha raggiunto un obiettivo: da molto tempo a questa parte non si trovava a dover lottare con la Juventus per la posizione di classifica.

Non si tratta di portare a casa il titolo di campione della Serie A, probabilmente, ma arrivati a questo punto della stagione essere in lotta per posizioni che contano davvero è un traguardo importante lungo il percorso di rifondazione. Dovesse il Milan conquistare l’accesso diretto alla prossima Champions League, ecco che lo step successivo risulterebbe di sicuro più alla portata. Alcuni giocatori hanno dimostrato nelle ultime stagioni il loro valore all’interno della rosa, fra questi figurano certamente Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. I due sono accomunati, oltre che dalla qualità delle prestazioni, dalla data di scadenza del contratto: se non si dovesse procedere al rinnovo, entrambi potrebbero firmare per un’altra squadra a partire da luglio.

La Juventus ha apprezzato le prestazioni di Calhanoglu, anche in nazionale

Le trattative con la dirigenza rossonera sono in corso da molto tempo, ma non c’è notizia di un accordo ufficiale. Ancora oggi manca una visione condivisa sugli stipendi e i bonus. Non stupisce quindi che con il passare del tempo sempre più club si stiano preparando a fare la propria mossa. Per quanto concerne Calhanoglu ad esempio, si vocifera di sirene che cantano dalla Premier League, Arsenal e Chelsea avrebbero già presentato offerte che però non pareggerebbero quella di Maldini e Massara. Una voce più intrigante, in un certo senso, arriva però da molto più vicino. La battaglia fra Milan e Juventus non si ferma al campo, stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’ perlomeno.

La squadra di Agnelli è alla finestra, pronta ad intervenire nel momento in cui Gordon Stipic, agente del giocatore turco, non dovesse trovare un accordo con la società meneghina. Una situazione molto simile a quella di Gigio Donnarumma, anche in questo caso il calciatore, Calhanoglu, avrebbe mostrato interesse e preferenza nel rimanere con il Diavolo, anche se con il passare dei giorni lo spettro delle trattative avverabili aumenta sensibilmente. È di nuovo Milan-Juventus, anche se ai tifosi rossoneri potrebbe non piacere.