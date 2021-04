Un’altra serata traballante per Dazn. Un nuovo blocco è stato segnalato dagli utenti durante la sfida tra Cagliari e Parma.

Non è di fatto un periodo particolarmente semplice in quel di Dazn. Certo, il fatto che la piattaforma targata Perform abbia acquistato i diritti della Serie A, di sicuro ha dato lustro a quella che è un’emittente arrivata da pochissimo in terra italiana ma che ha già sottratto a Sky una fetta considerevole di diritti tv. Quelli legati al calcio, infatti, sono i più succulenti e già da adesso la battaglia tra le emittenti è cominciata a botta di proclami su quelli che saranno i possibili costi dei pacchetti ed offerte da reinventare, come nel caso dell’emittente satellitare.

Eppure, proprio come una stramba maledizione, da quando Dazn ha acquistato i diritti della Serie A, sembrano emerse problematiche evidenti che stanno mettendo in difficoltà gli utenti della piattaforma streaming. Qualche giorno fa il clamoroso blocco durante Inter-Cagliari ha mandato su tutte le furie gli utenti. Il sistema crollato a causa di problematiche esterne a Dazn (come spiegato dalla stessa emittente) e spettatori che hanno chiesto a gran voce un mese di abbonamento gratuito.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Dazn, altro spavento per gli utenti: nuovo blocco

Cosi anche nella serata di stasera, il sistema di Dazn ha mostrato qualche problemino come segnalato da diversi utenti. Un ulteriore blocco (durato pochi minuti, ad onor del vero) è stato riscontrato durante la sfida che sta vedendo di fronte Cagliari e Parma.

LEGGI ANCHE >>> Ora i club di serie A hanno il fiato sul collo di Dazn

Il tutto risolto in pochissimi minuti, per Dazn continuano ad emergere particolari problematiche tecniche. Curioso, tra l’altro, che questo sia avvenendo proprio all’indomani dell’acquisizione dei diritti della Serie A. Il tutto, chiaramente, verrà perfezionato e risolto per l’inizio del prossimo campionato.