La Juventus deve fare i conti con un altro infortunio dopo quello di Ronaldo: forfait in arrivo contro l’Atalanta per il difensore

Non solo Ronaldo: la Juventus perde un altro titolare in vista della gara di questo pomeriggio con l’Atalanta. L’assenza del portoghese è stata ufficializzata ieri da Andrea Pirlo in conferenza stampa, dell’ultim’ora invece il forfait probabile di Danilo. Il difensore brasiliano ha accusato, infatti, un problema al dito del piede e probabilmente non sarà in campo a Bergamo. Per lui, uno dei calciatori più positivi di questa stagione, probabile la panchina anche se difficilmente Pirlo lo manderà in campo se il dolore persisterà.

Atalanta-Juventus, Danilo verso il forfait: le probabili formazioni

Altro forfait quindi per la Juventus: dopo Ronaldo, anche Danilo alza bandiera bianca in vista della gara Champions contro l’Atalanta. Salvo recuperi last minute, il brasiliano lascerà spazio agli altri compagni di squadra: il quartetto difensivo sarà così composto da Cuadrado, de Ligt, Chiellini ed Alex Sandro, mentre in avanti al posto del portoghese ci sarà il ritorno dal primo minuto di Paulo Dybala.

Tutto su Zapata punta invece Gasperini che può contare sul ritorno di Pessina, negativo al Covid dopo il contagio in Nazionale.

Queste le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata.

Juventus(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.