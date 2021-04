Alle 20.45 in programma l’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A. Match di cartello allo stadio Diego Armando Maradona, si affrontano Napoli ed Inter.

Si chiude con un vero e proprio match clou questa domenica di Serie A, che allo stadio Diego Armando Maradona vedrà di fronte il Napoli e l’Inter. Una sfida che suscita sempre grande interessa e che ovviamente possiede al suo interno tantissime anime e chiavi di lettura. Agli azzurri servono punti per non perdere terreno sulla corsa Champions.

La verità è che il Napoli è andato incontro a tanti alti e bassi nel corso del tempo, e cosi Gattuso ha bisogno di trovare solidità soprattutto sul campo. L’allenatore ha bisogno di avere il massimo dai sui giocatori, per permettere al Napoli di poter giocare il prossimo anno la Champions League e, perchè no, magari strappare anche un rinnovo al presidente De Laurentiis. Si vocifera, ad onor del vero, che il tecnico calabrese andrà via qualsiasi sia il risultato finale di questa stagione.

Resta, però, un quarto posto (o qualcosa in più) da conquistare, e per Gattuso servirà equilibro e soprattutto forza mentale, per lui ed i suoi giocatori. Ecco perchè è vietato sbagliare, anche quando di fronte ti ritrovi i primi della classe. Di fatto, l’Inter di Antonio Conte viaggia verso lo Scudetto ad una velocità impressionante. Ecco perchè la sfida di stasera nasconde tantissime difficoltà, alla quale il Napoli dovrà far fronte.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All: Gattuso

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All: Conte