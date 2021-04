La Juventus dovrà risolvere diverse questioni da qui ai prossimi mesi. In queste ore è emersa un’altra grana che sembrava risolta.

Di questioni aperte in casa Juventus ce ne sono diverse, e da qui ai prossimi mesi per la dirigenza bianconera ci sarà tanto lavoro da svolgere. A partire da quelle che sono le questioni relative all’attacco, con diversi giocatori dal futuro tremendamente incerto. Lo stesso Cristiano Ronaldo dovrà chiarire cosa fare da qui ai prossimi mesi, con le sirene del Real Madrid che continuano a rimbombare nell’ambiente bianconero.

Poi il caso Dybala ed il rinnovo che non arriva, con l’argentino che potrebbe addirittura salutare Torino alla fine di questa stagione nel caso di mancato accordo. E poi Morata, ed un riscatto che con ogni probabilità la Juventus non eserciterà per trattenere lo spagnolo.

Insomma, diversi tavoli su cui lavorare ai quali, in queste ore, pare se ne sia aggiunto ancora un altro. Una questione che sembrava risolta e che invece ha trovato un risvolto negativo per la Juve.

Douglas Costa, salta l’accordo con il Gremio

Douglas Costa, attualmente in prestito al Bayern Monaco, rientrerà alla fine di questa stagione in quel di Torino. Sembra ormai chiaro, però, che il giocatore brasiliano non rientra nei piani della società e che, al netto del suo ritorno in Italia, ripartirà praticamente subito dopo.

In queste settimane si è parlato di un avvicinamento con il Gremio, squadra che ha di fatto lanciato Douglas Costa ed alla quale il giocatore sarebbe rientrato volentieri, accettando quindi di tornare in Brasile. Le cose, però, sembra si stiano mettendo su un binario decisamente diverso rispetto a quanto preventivato.

Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Vagner Martins, infatti, Douglas Costa ed il Gremio non hanno trovato un accordo. Il problema girerebbe attorno alle richieste del giocatore, evidentemente ritenute troppo alte dal club sud americano. Dunque, nulla da fare e Douglas Costa che dovrà adesso capire come fare per lasciare Torino. Un’ulteriore grana per Andrea Agnelli e tutta la dirigenza bianconera, che adesso dovrà lavorare per trovare una nuova destinazione.