Juventus-Atalanta, out Bernardeschi e Ronaldo. Andrea Pirlo ritrova Leonardo Bonucci in difesa, negativo al Covid-19.

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la sfida di campionato contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei bianconeri, così come annunciato nella conferenza stampa pre gara, dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è fuori per un problema muscolare al flessore e non sarà arruolabile per la sfida di Bergamo al Gewiss Stadium.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, i convocati di Pirlo

Sono ventuno i calciatori convocati da mister Pirlo per Atalanta-Juventus, valida per la 31esima giornata di Serie A. Assente, oltre a CR7, anche Federico Bernardeschi, ancora positivo al Covid-19. Chi rientra dopo l’assenza per positività al tampone molecolare per Coronavirus è, invece, Leonardo Bonucci.

LEGGI ANCHE >>> L’inaspettato intreccio che coinvolge Haaland e Lukaku

Portieri : Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori : Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta.

: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta. Centrocampisti : Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski.

: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski. Attaccanti: Morata, Dybala, Felix Correia.

E’ emergenza in attacco, dunque, vista la doppia assenza di Ronaldo e Bernardeschi. Toccherà ad Alvaro Morata e a Paulo Dybala guidare la fase offensiva dei bianconeri nella delicata trasferta di Bergamo. Bianconeri e bergamaschi sono alla caccia di una fondamentale qualificazione in Champions League.