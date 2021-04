Sono due giovani attaccanti, entrambi al centro di voci di mercato: Haaland e Kean potrebbero ritrovarsi nella stessa squadra

Pensi al mercato dei bomber è il primo nome che ti viene in mente è sicuramente lui: Erling Haaland. Ci ripensi un altro po’ ed ecco spuntare al fianco di Haaland quello di Moise Kean. Venti anni il primo, ventuno il secondo ma già esperienze importanti alle spalle. Sarà anche per questo che i loro nomi vengono accostati ai principali club europei.

Il norvegese è protagonista di quella che potrebbe diventare una vera e propria asta internazionale: Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City e Juventus. Gli stessi bianconeri con il Psg si contendono Moise Kean, di proprietà dell’Everton. I due baby bomber potrebbero però giocare anche insieme.

Juventus, il fratello di Kean: “Lui e Haaland insieme, si può”

Ne è convinto Giovanni Kean, fratello dell’attaccante del Psg, che ne parla in un’intervista a ‘TuttoSport’. Per lui Moise e Haaland “sono fortissimi ma diversi” ed anche per questo: “potrebbero anche giocare insieme. Grazie a Mino Raiola che è il procuratore di entrambi, si conoscono bene”.

Haaland e Kean insieme magari alla Juventus che da tempo è data sulle tracce dei due attaccanti: “Che la Juventus ripensi a Moise mi rende orgoglioso” afferma Giovanni. Che poi ricorda anche: “La società bianconera è una famiglia per mio fratello”. E in famiglia spesso si vuole tornare e magari vorrà farlo anche il 21enne: “Difficile che torni all’Everton – dice -. Al momento giusto mio fratello e Raiola sceglieranno l’opzione migliore”. Quella che nei pensieri di Giovanni è già chiara: “Sogno Kean alla Juventus”. Magari in coppia con Haaland…