L’Inter di Antonio Conte pareggia i conti contro il Napoli di Gennaro Gattuso. In gol Eriksen, secondo solo a Leo Messi in una particolare statistica.

La rete del pareggio dell’Inter di Antonio Conte contro il Napoli di Gennaro Gattuso porta la firma di Christian Eriksen. Il centrocampista nerazzurro è rinato da quando il tecnico l’ha posizionato in campo da playmaker. Un giocatore perfettamente reintegrato. Solo qualche mese fa sembrava essere ai margini del progetto della capolista della Serie A 2020/2021.

Napoli-Inter, Eriksen pareggia

La rete di Christian Eriksen per il momentaneo 1-1 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona vale non poco per le statistiche. Il suo mancino da fuori area batte Alex Meret e consente ai suoi di pareggiare i conti. Come riporta l’account Twitter ‘OptaPaolo’, l’account ufficiale Twitter di Stats Perform sul calcio italiano, la sua rete assume un valore piuttosto importante. Di seguito il tweet:

“Dal suo esordio con il Tottenham nel 2013/14, Christian Eriksen ha segnato 24 gol con tiri da fuori area di nei top-5 campionati europei: solo Lionel Messi ne conta di più nel periodo (59). Gittata”.

Il centrocampista dell’Inter è, dunque, secondo solo a Leo Messi.