Leeds con una maglia provocatoria prima del match con il Liverpool: “Guadagnatevi la Champions. Il calcio è dei tifosi”

Durante il riscaldamento del match con il Liverpool (inizio alle ore 21 italiane), il Leeds ha mostrato una maglietta provocatoria: “Earn it”, ovvero “Guadagnatela” questa la scritta con il simbolo della Champions. Un chiaro riferimento ai club della Premier League in lotta per un posto nella prossima competizione continentale per club e che hanno annunciato la propria adesione alla tanto contestata Superlega.

Inoltre, sulle spalle della maglietta compare un’altra scritta, anch’essa molto chiara: “Football in for the fans”, il calcio è per i tifosi. Un altro messaggio quanto mai chiaro, rivolto a chi sta viene accusato di pensare solo al proprio business, andando oltre il capo e la volontà dei propri supporters.

Leeds contro la Superlega: ha un patron italiano

Già nel corso della giornata, il Leeds aveva fatto sentire la sua voce, attraverso il suo patron italiano, Andrea Radrizzani, l’uomo che ha riportato il club ai vertici del calcio inglese dopo anni difficili.

Un’altra reazione molto forte che si aggiunge al coro di no che si sono registrati nel corso di una lunga giornata per il calcio che ha alzato gli scudi contro la nascita della Superlega.