Cambiamento importante per Lautaro Martinez, anche nell’ottica del rinnovo di contratto che si sta discutendo con l’Inter.

In casa Inter si guarda al futuro, e sono diverse anche le questioni interne da risolvere. Il tutto, ovviamente, volto a tenere competitiva una che si prepara (con ogni probabilità) a vincere lo Scudetto e, come sembra, a rientrare nella Super League della quale si sta parlando tanto in queste ore.

Il tutto, ovviamente, passa anche per quello che sarà l’organico del futuro e le conferme che arriveranno anche calciatori che già adesso vestono la maglia nerazzurra e che si cercherà di trattenere con contratti importanti. Tra questi c’è di sicuro Lautaro Martinez, uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione.

Il duo composto insieme a Lukaku ha fatto la fortuna della squadra milanese, trascinando la squadra verso una vittoria del titolo che ormai appare scontata. Difficile immaginare ribaltoni clamorosi, anche in seguito al pareggio di ieri contro il Napoli di Gattuso. Da settimane si parla di quello che sarà proprio il rinnovo di Lautaro, ma in queste ore arriva una novità importante.

Inter, Lautaro cambia agente: ed il rinnovo?

In queste ore, infatti, l’attaccante argentino ha cambiato agente, o meglio entourage. Il ‘toro’, infatti, si è affidato alla FootFeel International Sport Management, agenza che si occupa anche di altri giocatori importanti all’interno del panorama italiano e non solo.

Tra questi c’è anche Achraf Hakimi, con il quale lo stesso Lautaro ha costruito un solido rapporto, testimoniato evidentemente anche dalla scelta di affidarsi allo stesso agente, Alejandro Camano. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, è noto nell’ambiente interista visto che curava anche gli interesse di Borja Valero e, allo stato attuale delle cose, ha in affido in procura anche altri giocatori che militano nella nostra Serie A come Borja Mayoral.

Ma cosa cambia, ad oggi, con questo cambio di procura? Si attendono nelle prossime settimane novità per il rinnovo di Martinez. Il tutto potrebbe (dovrebbe?) essere annunciato alla fine della stagione, dunque in concomitanza con la vittoria dello Scudetto. Un nuovo accordo che prevede – come ha riportato La Gazzette dello Sport – un ingaggio da 4.5 milioni di euro a stagione più bonus all’attaccante argentino.