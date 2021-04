Superlega, la bomba che valuta la UEFA: “Esclusione immediata”

La UEFA starebbe valutando sanzioni clamorose per i club della Superlega, inclusa l’esclusione immediata dalle coppe europee e dai campionati

La UEFA starebbe valutando la possibilità di espellere subito i 12 club partecipanti alla Super League. È quanto filtra da più fonti al termine del comitato esecutivo odierno del massimo organo calcistico europeo, tenutosi a Montreux in Svizzera.

Nella riunione odierna, riferisce in particolare ‘La Gazzetta dello Sport’, qualcuno avrebbe chiesto misure immediate, che comprendono l’esclusione dei club coinvolti dalle coppe europee in corso e perfino dai campionati nazionali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Superlega, 12 club a rischio esclusione immediata

Possibile, dunque, una clamorosa esclusione di Real Madrid, Manchester City e Chelsea dall’attuale Champions League, nonché di Manchester United e Arsenal dall’Europa League.

In tale caso, non è chiaro come possano essere concluse le due competizioni, se con il PSG campione e una finale Roma-Villarreal oppure servendosi di una serie di ripescaggi.

LEGGI ANCHE>>> Superlega, il mondo politico spiega perché non la permetterà

Ma anche le tre big italiane coinvolte nel progetto (Juventus, Inter e Milan) potrebbero rischiare una pesantissima estromissione dalla Serie A, che si svolge sotto l’egida della FIGC, la quale è a sua volta affiliata all’organo di vertice del calcio europeo.

L’UEFA, probabilmente colta di sorpresa dal rapido evolversi della vicenda, non avrebbe tuttavia ancora preso una decisione: domani dovrebbe esserci una nuova riunione per capire, anche dal punto di vista legale, cosa è possibile fare nell’immediato.