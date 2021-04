La Juventus deve decidere il futuro di Paulo Dybala: l’assalto a Pogba però non può avvenire con uno scambio

E’ Paulo Dybala il ‘tesoretto’ della Juventus per arrivare ad un grande acquisto. Per l’attaccante argentino il futuro sembra segnato e lontano da Torino. Con il contratto in scadenza nel 2022 e la trattativa per il rinnovo ormai ferma, si può facilmente ipotizzare la cessione dell’ex Palermo in estate. Anche perché, con un mercato caratterizzato dalle difficoltà economiche di tutti i club, gli scambi la faranno da padrona e serve il profilo giusto per puntare ad innesti di qualità. Dybala lo è ed allora le ipotesi impazzano: da Icardi con il Psg a Dembele con il Barcellona, finendo con Pogba con il Manchester United. Quest’ultima ipotesi però sembrerebbe la meno probabile per un aspetto non secondario.

Juventus, lo scambio Dybala-Pogba non conviene

Uno scambio Dybala-Pogba, infatti, priverebbe la Juventus di un attaccante importante, senza arrivare ad un sostituto. In questo modo, fermo restando la conferma di Ronaldo e Morata (da pagare anche in caso di rinnovo del prestito), il club bianconero si troverebbe a dover acquistare due attaccanti senza poter contare su alcun ‘tesoretto’, come spiega ‘TuttoSport’.

Insomma, l’operazione dal punto di vista economico non sarebbe l’ideale come invece quella con il Psg per Icardi o con il Barcellona per Dembele. In quel caso, la Juventus avrebbe già il sostituto in mano e dovrebbe andare alla ricerca soltanto di un altro attaccante. Si ragiona di conti quindi, senza dimenticare che la società è chiamata anche a prendere una decisione definitiva sull’allenatore. In caso di addio di Pirlo, i giochi potrebbero essere nuovamente cambiati e per Dybala potrebbe anche riaprirsi la porta della Juventus.