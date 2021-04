Il Manchester City sarebbe pronto a tentare l’affondo su Lukaku in vista della prossima stagione. Il club inglese potrebbe cercare di convincere i nerazzurri mettendo sul piatto della bilancia un’offerta cash da 100 milioni di euro

Il Manchester City sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Lukaku in vista della prossima stagione. E’ questa la rivelazione fatta da “Sky Sport”. Difficile un’apertura da parte del club nerazzurro, ma non è escluso che la trattativa possa decollare qualora la società interista decida di rivedere i propri conti anche in chiave futura.

Lukaku, dal canto suo, sarebbe pronto a proseguire il suo percorso in maglia nerazzurra, attestato di stima che l’attaccante belga ha più volte sottolineato anche nel corso degli ultimi mesi. L’ottimo feeling con Conte potrebbe spingere Lukaku a voler restare a Milano a prescindere dalle recenti indiscrezioni di mercato. Ritornando a Conte, difficilmente il tecnico nerazzurro avvallerebbe la decisione di dire addio al centravanti belga, a prescindere dall’offerta faraonica del City.

Lukaku al Manchester City: l’Inter pronta a dire no alla super offerta

La possibile nascita della Superlega e i nuovi introiti economici, potrebbero spingere l’Inter a rifiutare la possibile offerta del City nei confronti di Lukaku. Un affondo che il club inglese potrebbe tentare già nel corso delle prossime settimane. I nuovi introiti permetterebbero ai nerazzurri di risanare il bilancio e trattenere in maglia nerazzurri tutti i big, compreso Lautaro Martinez.

L’affondo del City per Lukaku potrebbe sgretolarsi sul nascere con il chiaro stop dell’Inter. Le prossime settimane potrebbe rivelarsi decisive. L’attaccante belga, dal canto suo, è pronto a proseguire serenamente la sua storia d’amore in maglia nerazzurra.