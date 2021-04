Florentino Perez ha scelto: Cristiano Ronaldo non tornerà al Real Madrid. Lo ha annunciato lui stesso ai microfoni del Chiringuito

Cristiano Ronaldo ha scelto di lasciare la Juventus, ma a quanto pare potrebbe dover rivedere presto i suoi piani. La priorità del portoghese era tornare al Real Madrid, un progetto divenuto ormai totalmente irrealizzabile. L’annuncio è arrivato ieri notte, nel corso della lunga intervista di Florentino Perez ai microfoni del ‘Chiringuito de Jugones’.

Il presidente dei merengues, provocato sul possibile ritorno del portoghese, ha risposto in maniera netta: “No, Cristiano non tornerà: ha un contratto con la Juventus. Gli vogliamo bene, ci ha dato tanto, ma il suo ritorno ormai non avrebbe senso”. Una frase chiara, inequivocabile e sincera. La storia d’amore tra il portoghese e il Madrid è chiusa per sempre, mentre i blancos continuano a lavorare per il colpo Kylian Mbappé, che con i soldi della Superlega sarà realizzabile subito.

E Ronaldo, da parte sua, potrebbe tentare proprio la strada di Parigi. Il PSG, orfano della sua giovane stella, potrebbe tornare sul portoghese, magari imbastendo con la Juventus uno scambio che coinvolgerebbe Mauro Icardi.