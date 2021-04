La Uefa ha emesso un duro comunicato contro i club della Superlega al termine del Congresso Ordinario di Montreux

Unita contro i padri della Superlega. La Uefa non cambia idea e difende le proprie competizioni, la Champions e l’Europa League. Al termine dell’ultimo Congresso Ordinario di Montreux, in Svizzera, è stato emesso un duro comunicato che si conclude con queste parole: “Siamo noi il calcio europeo. Non loro”. Non può esistere un’altra competizione che sia indipendente, concetto ribadito già domenica e rafforzato al termine dell’ultima riunione alla quale hanno partecipazioni le federazioni Uefa.

Uefa, duro comunicato contro la Superlega

Testualmente, nel comunicato della Uefa si legge: “Le 55 federazioni membri e partecipanti al Congresso condannano la dichiarazione di una cosiddetta “Super League”. Il Congresso UEFA è fermamente convinto che la “Super League” chiusa vada contro il concetto stesso di ciò che deve essere europeo: unificato, aperto, solidale e basato sui valori sportivi”. In sintesi, non può esistere un torneo in cui le squadre vantano un diritto di partecipazione senza un traguardo sportivo conquistato sul campo.

Il comunicato si conclude così: “La UEFA, le sue federazioni affiliate e tutti coloro che amano il calcio sono fermi e resisteranno e combatteranno con forza contro questa mossa dei proprietari di questi club e dei loro sostenitori nella massima misura possibile. Sappiamo moralmente qual è la posta in gioco e proteggeremo il calcio da un clan egoista a cui non importa nulla del gioco. Siamo noi il calcio europeo. Non loro”. Parole forti, ne seguiranno altre: la battaglia è appena cominciata.