La Superlega sulla via del tramonto. Tutti i club inglesi (tranne il Chelsea) hanno annunciato l’addio al progetto.

Un’alta serata davvero storica per il mondo del calcio, che vive ormai ore turbolente e sta continuando ad assistere a costanti mutazioni. Il tutto, ovviamente, legato alla Superlega annunciato ormai diverse ore fa ma che, a conti fatti, sembra non vedrà mai la luce. Stanno arrivando a raffica, infatti, le notizie ed ufficialità riguardo la volontà dei club di non prendere parte alla competizione.

Il primo club a tirarsi fuori, in via ufficiale, è stato il Manchester City attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del club, dove i citizens spiegavano di aver avviato le procedure per uscire fuori dalla competizioni. Quindi ore frenetiche, di notizie ed indiscrezioni riguardo la volontà anche di altri club di tirarsi fuori.

Ed alla fine, sono arrivate anche altre ufficialità. Di fatto quasi tutti i club inglesi hanno comunicato la loro volontà di non partecipare alla Superlega.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it.

— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021