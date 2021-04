La Superlega non si farà. Possono esultare l’UEFA ed Aleksander Ceferin, da sempre contrari al progetto portato avanti da Florentino Perez ed Andrea Agnelli.

La nascita della Superlega aveva formato due schieramenti: i dodici Club Fondatori del nuovo torneo europeo contro UEFA e FIFA. Aleksander Ceferin, presidente della Federazione europea, si è da sempre dichiarato contrario al progetto. A conferma della cosa i comunicati diramati negli ultimi giorni, all’interno dei quali si dichiarava pronto a fare la guerra ai club dissidenti.

UEFA, quanto guadagna Ceferin?

Aveva chiesto trasparenza alla UEFA Florentino Perez, nel corso della sua ultima intervista. Il numero uno del Real Madrid aveva risposto alle accuse denunciando ‘scarsa trasparenza’.

Il bilancio della Federazione europea, però, parla chiaro. Al suo interno sono riportati i compensi dei membri dell’esecutivo. Il presidente Aleksander Ceferin, così come riportato dal portale ‘Calcio & Finanza’, ha percepito, per la stagione 2019/2020, circa 2.19 milioni di euro. Stipendio aumentato di circa 450mila euro rispetto alla stagione precedente. Nonostante la crisi economica dovuta al Covid-19, dunque, l’ingaggio del numero uno dell’UEFA è decisamente aumentato. Stesso discorso vale per il segretario generale Theodore Theodoridis che ha percepito 1.23 milioni di euro: stipendio aumentato di 164mila euro rispetto alla stagione precedente.