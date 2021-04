Inter pronta a fiondarsi su Musso, lo conferma il giornalista Fabrizio Biasin: “So per certo che piace tantissimo a Marotta e Conte”

Non è un mistero che l’Inter stia pensando da tempo a un nuovo portiere, dato che il titolare (e capitano) Samir Handanovic si sta macchiando di diverse disattenzioni, inclusa quella di ieri contro lo Spezia.

Tra i nomi maggiormente gettonati per la porta nerazzurra c’è quello del classe ’94 Juan Musso, titolare dell’Udinese e nel giro della nazionale argentina. L’ennesimo indizio a riguardo arriva da Fabrizio Biasin, generalmente molto ben informato su ciò che accade alla Pinetina e dintorni.

🎙️@FBiasin alla CMIT TV: "So di per certo che #Musso è un portiere che piace tantissimo ai vari Ausilio, Marotta, Conte ed Oriali"#Inter — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 22, 2021

Biasin: “Musso piace a tutto l’ambiente nerazzurro”

Parlando a ‘CMIT TV’, il giornalista ha confermato i rumors, affermando: “So per certo che Musso piace tantissimo ad Ausilio, Marotta, Conte e Oriali“.

“Il grande merito di Handanovic – ha proseguito Biasin – è sempre stato quello di portare punti alla fine della stagione. Quest’anno no. Ha giocato 4-5 partite ad alto livello, però poi c’è una serie di gare dove non è stato all’altezza”.

Un calo forse fisiologico, considerando che Handanovic spegnerà quest’anno 37 candeline. L’esperto portiere sloveno ha comunque un contratto fino al 2022. E chissà che, in caso di arrivo di Musso, non possa comunque rimanere e stimolare una competizione positiva per entrambi.

Di sicuro, l’argentino si sente ormai pronto per fare il grande salto e gli uomini mercato dell’Inter si sono messi al lavoro per impostare l’operazione con la società friulana.