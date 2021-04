Arrivano i guai per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Nico Dominguez si è infortunato al ginocchio: la stagione di Serie A è a rischio.

Nuvole all’orizzonte per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore dei rossoblù rischia di fare a meno di uno dei perni fondamentali del suo centrocampo. Il tecnico è alle prese, dopo il match di ieri contro il Torino di Davide Nicola, con l’infortunio di Nico Dominguez. Il centrocampista si è infortunato durante il match di Serie A ed è stato costretto ad abbandonare il campo in barella dopo soli dieci minuti di gioco per uno scontro con Singo.

Infortunio Dominguez, le ultime

L’argentino è apparso decisamente sconsolato e dolorante. Lo staff medico del club è al lavoro per stabilire l’effettiva entità dell’infortunio. Già nella giornata di domani sono in programma ulteriori esami clinici che chiariranno la situazione.

Preoccupato Mihajlovic che, nel post gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al problema fisico del ragazzo: “E’ uno che non molla mai. Non ha paura di giocare con il dolore. Il fatto che sia stato costretto ad uscire in barella mi preoccupa parecchio”.