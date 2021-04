Guai in vista per il Parma di Roberto D’Aversa. L’attaccante Roberto Inglese torna non prima della prossima stagione.

Si complicano le cose per il Parma di Roberto D’Aversa. Oltre alla brutta posizione in classifica generale di Serie A 2020/2021, gli emiliani devono fare i conti anche con la sfortuna. Il tecnico dovrà fare a meno di Roberto Inglese, attaccante attorno al quale, ad inizio stagione, ruotava l’intero reparto offensivo del club. Il centravanti ha collezionato solo 14 presenze in stagione, per un totale di 573 minuti giocati.

Parma, infortunio Inglese: le ultime

Dopo la gara contro la Juventus di Andrea Pirlo, la squadra emiliana si è ritrovata a Collecchio per iniziare a preparare il prossimo match di campionato. Gagliolo, Iacoponi e Kucka hanno effettuato terapie e non hanno preso parte alla sessione di allenamento. Chi è invece sceso in campo ieri contro i bianconeri ha svolto lavoro defaticante.

Attraverso il proprio sito ufficiale, inoltre, il Parma ha comunicato gli ultimi aggiornamenti circa le condizioni di salute di Roberto Inglese. Di seguito il comunicato: “Roberto Inglese, dato il persistere della sintomatologia, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra. L’operazione è perfettamente riuscita. L’atleta, dopo un periodo di immobilizzazione, inizierà il percorso terapeutico per il completo recupero agonistico all’inizio della prossima stagione“.