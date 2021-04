Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio: Gattuso schiera Mertens e Politano dal primo minuto, in panchina Osimhen e Lozano

Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali del posticipo delle 20.45 tra Napoli e Lazio, valido per la 32a giornata di Serie A. Una partita, quella dello stadio Diego Armando Maradona, che costituisce un vero e proprio spareggio per la Champions League: per entrambe le squadre è dunque fondamentale vincere per accorciare la distanza dal quarto posto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Lazio, Gattuso sceglie il tridente leggero

Ecco dunque le scelte dei due allenatori (ricordiamo che in casa Lazio Simone Inzaghi è ancora assente per Covid).

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

A disposizione: Contini, Idasiek, Zedadka, Mario Rui, Maksimovic, Rrahmani, Elmas, Lobotka, Osimhen, Lozano, Petagna, Cioffi.

Lazio (3-5-2) Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Allenatore: Farris.

A disposizione: Strakosha, Patric, Armini, Hoedt, Musacchio, Pereira, Parolo, Lulic, Cataldi, Akpa Akpro, Caicedo, Muriqi.

LEGGI ANCHE>>> Piqué attacca la Superlega e difende… il Napoli!