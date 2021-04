Brutte notizie per il Cagliari di Leonardo Semplici, impegnato nel pieno della corsa salvezza. Un giocatore è risultato positivo al Covid.

Il Cagliari è impegnato in una corsa salvezza che vede i sardi nel pieno di una querelle dalla quale sembra davvero difficile venirne fuori. Ad oggi la squadra di Semplici si trova al terzultimo posto, a soli tre punti da Benevento e Torino. L’ultima vittoria contro il Parma ha dato la misura di quella che è la voglia della squadra rossoblu di restare in Serie A, provarci a tutti i costi. La rabbia di Cerri sul gol è un altro segnale emblematico di un clima teso, sul quale lo stesso allenatore starà lavorando per tirare fuori tutte le motivazioni possibili. I sardi, tra l’altro sembrano ormai gli unici a poter ancora sperare nella salvezza.

L’ultima vittoria del Crotone contro il Parma, in quello che era un vero e proprio scontro diretto, ha avvicinato i ducali ancora di più alla Serie B. Per i calabresi, invece, la matematica retrocessione appare solo rimandata. Resta, dunque, proprio il Cagliari che sembra l’unica squadra attualmente in zona retrocessione, a potersela giocare in maniera vera e convinta per strappare una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava davvero un miraggio.

Cagliari, brutte notizie per Semplici

La speranza dell’allenatore è di sicuro quella di avere tanti uomini a disposizione, per centellinare le forze in un rush finale dove per il Cagliari non è concesso sbagliare. Semplici ne è consapevole, e proprio per questo l’ultima (brutta) notizia emersa in casa sarda, di sicuro non farà piacere.

Come comunicato attraverso il sito ufficiale, Gaston Pereiro è risultato positivo al Covid-19. Una notizia che non ci voleva, soprattutto perchè il giocatore uruguaiano proprio nell’ultimo periodo è riuscito a dare un apporto importante alla sua squadra. Due gol ed un assist nelle ultime cinque partite, un segnale chiaro dato all’allenatore ma che, ad oggi, dovrà restare accantonato a causa del Coronavirus. Pereiro salterà, dunque, il prossimo impegno contro la Roma.