DIRETTA Sassuolo-Sampdoria: segui la partita LIVE

Alle 20.45 in programma l’ultimo match di questo sabato di Serie A, scendono in campo al Mapei Stadium Sassuolo e Sampdoria.

Due squadre che ormai viaggiano a ritmi tranquilli verso una salvezza che sembra davvero consolidata. Sassuolo e Sampdoria hanno entrambi superato la soglia dei 40 punti, quelli notoriamente utili per festeggiare la permanenza in Serie A. I ragazzi di De Zerbi sono addirittura arrivati a quota 49, e mancando ancora diverse partite l’obiettivo è quello di portare a casa una posizione di classifica invidiabile. Certo, le speranze ad inizio stagione (almeno nei pensieri di qualcuno) vedevano lo stesso Sassuolo avere la possibilità di poter accedere almeno alla neo nata Conference League. Al momento, però, la Lazio appare ben lontana e difficile da raggiungere.

I blucerchiati, invece, sono al momento a 42 punti. Non male, considerando che anche per la squadra di Ranieri in un periodo della stagione l’incubo della zona retrocessione si è palesato in maniera considerevole. I liguri, però, ne sono venuti fuori con personalità, riuscendo a staccarsi dalla zona rossa portandosi a metà classifica. Di fatto, la salvezza pare ormai un obiettivo raggiunto, ed ora Ranieri ed i suoi proveranno a dare filo da torcere a tutte le avversarie fino alla fine della stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sassuolo-Sampdoria, probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Boga; Defrel. All. De Zerbi

LEGGI ANCHE >>> Perché Lautaro può partire anche dopo il rinnovo