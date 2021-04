Doppia assenza pesante per la Juventus di Andrea Pirlo. Demiral e Chiesa, infatti, non sono convocati per la gara contro la Fiorentina.

Dopo l’allenamento di oggi pomeriggio, la Juventus di Andrea Pirlo vola verso Firenze. La gara contro la Fiorentina è da vincere a tutti i costi per restare attaccati ai primi posti della classifica di Serie A 2020/2021. Il tecnico dei bianconeri, però, deve fare i conti con due assenti di lusso: Demiral e Chiesa non ci saranno. Una doppia assenza pesantissima che costringerà Pirlo a rivedere la formazione titolare che scenderà sul terreno di gioco dello stadio Artemio Franchi di Firenze domani alle ore 15:00.

Juventus, i convocati di Pirlo

L’allenamento di oggi alla Continassa è servito all’allenatore per sciogliere alcuni dubbi di formazione. Formazione che, però, non vedrà, sicuramente Demiral e Chiesa. I due, infatti, non sono presenti nell’elenco dei calciatori convocati per la gara contro la Fiorentina di Beppe Iachini.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia