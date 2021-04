Il Sassuolo non si ferma più: stesa la Samp, Roma ad un passo

Il Sassuolo trova un’importante vittoria in casa contro la Sampdoria, la squadra di De Zerbi avvicina pericolosamente la Roma.

Sognare, in fin dei conti, non costa nulla. Ne è consapevole Roberto De Zerbi, che con il suo Sassuolo ha attraversato un periodo molto difficile dal quale, però, sembra esserne finalmente uscito. Le aspettative di inizio anno avranno sicuramente inciso anche sulla psiche della sua squadra, incappata in una serie di risultati negativi che ha tenuto la squadra debita distanza dalle prime posizioni in classifica. Anche gli infortuni ed il Covid, va detto, non hanno aiutato De Zerbi a rimettere in piedi una stagione che rischiava di essere tremendamente negativa.

Alla fine, la salvezza è arrivata in largo anticipo, e la vittoria di stasera contro la Sampdoria certifica che i ragazzi di De Zerbi sarebbero potuti arrivare ancora più in alto. La verità è che i neroverdi, ad ora, sono a soli tre punti dalla Roma, con i giallorossi impegnati domani contro il Cagliari in lotta per non retrocedere. Insomma, non una sfida particolarmente semplice per i capitolini, con il Sassuolo che potrebbe addirittura nutrire speranze di sorpasso in caso di tutta una serie di pezzi del puzzle in determinate posizioni.

Berardi trascina il Sassuolo, stesa la Sampdoria

E cosi il Sassuolo si è imposto con grande personalità, di fatto dominando la scena e tenendo la Sampdoria a debita distanza. Una partita che ha visto entrambe le squadre provare a sfruttare gli episodi, ma alla fine sono stati proprio i ragazzi di De Zerbi a sfruttare l’occasione più ghiotta.

A decidere la partita ci ha pensato il solito Domenico Berardi, abile a sfruttare in rovesciata una ribattuta maldestra di Colley in occasione del cross di Locatelli. L’attaccante ha messo a segno un gran, decisivo per la vittoria finale.

La Samp, dal canto suo, si lecca le ferite per una sconfitta che si sarebbe potuta evitare con maggiore compattezza ed attenzione in ogni momento della partita. Una distrazione come quella di Colley, alla fine è risultata fatale.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 76

Milan 66

Atalanta 65

Juventus 65

Napoli 63

Lazio 58*

Roma 55

Sassuolo 52**

Sampdoria 42**

Verona 41

Bologna 38

Udinese 36

Genoa 36**

Fiorentina 33

Spezia 33**

Torino 31*

Benevento 31

Cagliari 28

Parma 20**

Crotone 18**

* Una partita in meno

** Una partita in più