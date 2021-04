Alle 18 in programma il primo posticipo di questa domenica di Serie A, scendono in campo il Cagliari e la Roma.

Tre punti importantissimi messi in palio per la partita in programma alle 18. Per la Roma la corsa Champions non è ovviamente finita, ma si è fatta tremendamente complicata. Una strada in salita dettata anche dalla forte velocità con la quale si stanno muovendo anche le altre rivali, e cosi per i giallorossi è ormai vietato sbagliare. L’Atalanta è molto lontana, e Fonseca sa bene che un altro risultato negativo potrebbe fare fuori definitivamente la sua squadra dalla corsa per il quarto posto.

E l’impegno di oggi appare ancora più difficile di quanto possa sembrare, visto che di fronte ci si ritrova un Cagliari agguerrito ed in lotta per non retrocedere. I sardi, soprattutto dopo la vittoria contro il Parma, hanno trovato grande entusiasmo. Ma soprattutto la consapevolezza di poter ancora dire la propria nella corsa salvezza. Servono, però, punti e di sicuro conquistarli contro una corazzata come la Roma non sarà affatto semplice.

Leonardo Semplici sa benissimo che i suoi ragazzi troveranno le motivazioni necessarie, soprattutto contro un avversario sulla carta più forte. Servirà tenere alta l’attenzione, con la Roma che al tempo stesso non dovrà assolutamente sottovalutare un avversario che in campo darà tutto. Insomma, tre punti cruciali per entrambe le squadre, chi se li aggiudica potrebbe cambiare in maniera considerevole gli equilibri di classifica.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari-Roma, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro; Simeone, Pavoletti. All. Semplici

LEGGI ANCHE >>> Il Sassuolo non si ferma più: stesa la Samp, Roma ad un passo

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Fazio; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral. All. Fonseca