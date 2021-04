Fiorentina-Juventus finisce 1-1. Nel mirino dei tifosi bianconeri ci finisce, ancora una volta, Andrea Pirlo. Sui social scoppia la polemica.

Solo un gol di Alvaro Morata nella ripresa consente alla Juventus di Andrea Pirlo di non affondare. L’attaccante spagnolo salva i suoi e segna la rete del definitivo 1-1 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il tecnico bianconero, ancora una volta, finisce nel mirino della critica dei tifosi juventini, decisamente scontenti del suo operato e dei risultati raggiunti fino ad ora dalla squadra.

I tifosi della Juventus invocano a gran voce le dimissioni di Andrea Pirlo. Il pareggio contro la Fiorentina di Beppe Iachini ha scatenato le ire dei supporters che, sui social network, hanno espresso tutto il proprio malumore.

Un punto, quello conquistato in trasferta a Firenze, che non consente ai bianconeri di superare il Milan di Stefano Pioli, impegnato domani contro la Lazio di Simone Inzaghi. Nel frattempo, su Twitter, scoppia il caos: tantissimi sono i tweet dei tifosi contro l’allenatore bianconero.

Se non andare in Champions League significa liberarsi di Pirlo, Ronaldo ed altri inutili, allora non voglio andare in Champions #FiorentinaJuve

— Ex pirlismo (@andrealambs) April 25, 2021