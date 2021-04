Il Milan guarda al futuro per migliorare la rosa a disposizione di Pioli. Nel mirino ben tre colpi in caso di qualificazione alla Champions League.

Che la possibile qualificazione alla Champions League possa decidere gli equilibri economici di un club, questo è un aspetto ormai assodato. Arrivare tra le prime quattro del campionato, vuol dire poter contare su disponibilità economiche nuove e soprattutto da poter investire sul mercato. Ci sta pensando concretamente il Milan, che dovrà lottare in queste ultime giornate di campionato per evitare il rischio di doversi giocare addirittura l’accesso in Champions, dopo aver passato parte della stagione al primo posto in classifica. Ad oggi la squadra di Stefano Pioli ha il destino nelle proprie mani.

Il club già sta lavorando per confermare quelli che sono i giocatori ad ora in scadenza. Per Zlatan Ibrahimovic l’annuncio è già arrivato, ed ha ovviamente soddisfatto tutti i tifosi che potranno contare anche il prossimo anno sulla personalità dell’attaccante svedese. Come con lui, però, la dirigenza sta lavorando assiduamente anche per trovare un’intesa con Donnarumma e Calhanoglu, gli altri due giocatori con il contratto a scadenza. Maldini è impegnato in questo difficile compito, ma lo sguardo è rivolto anche all’esterno.

Milan, triplo colpo in caso di Champions

Con la conquista di uno dei primi quattro posti, il Milan avrà la possibilità di agire sul mercato in maniera più decisa. Sia perchè ci sarà disponibilità economica, ma anche perchè su potrà puntare anche sulla partecipazione alla Champions nelle trattative con i vari campioni che il club sta monitorando.

In particolare, sono tre i nomi che il Milan vorrebbe portare in casa rossonera qualora la squadra si qualificasse per la massima competizione europea del prossimo anno. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, uno dei primi nomi è Sven Botman, difensore centrale del Lille che quest’anno si è messo in mostra proprio in Ligue 1.

Confermato anche l’interesse per Thauvin, che ha il contratto in scadenza e dal primo luglio sarà libero di accasarsi con chi vuole. Ed ancora – si legge – ci sarebbe un ritorno di fiamma per Dani Ceballos, che a fine anno dovrebbe lasciare l’Arsenal per tornare a Madrid.