Donnarumma pronto a lasciare il Milan per la Juventus? La squadra rossonera sembra aver messo le mani sul sostituto di Gigio.

Il destino di Gianluigi Donnarumma è avvolto da un alone di mistero che, sembra, possa trovare una schiarita da qui alla prossime settimane. L’indizio non arriva direttamente dal giocatore, bensì dallo stesso club rossonero. Il rinnovo di contratto è stato messo in forte discussione, con le parti che ad oggi non hanno ancora trovato un’intesa e potrebbero non trovarla mai. Il motivo? La verità è che l’estremo difensore classe ’99 potrebbe aver bisogno di nuove esperienze, essendo anche uno dei portieri più appetiti in tutto il vecchio continente. Le richieste per il rinnovo (cosi come quelle di ingaggio) sono molto alte, e per il Milan sarebbe difficile soddisfarle nella speranza di trattenere Donnarumma.

Ed allora il club da qualche tempo si guarda intorno. Si, perchè sostituire Donnarumma sarà un’impresa assai ardua ed ovviamente sono diversi i profili che in queste settimane sono stati valutati. Uno di questi porta in Francia, e sembra che il Milan sia concretamente pronto a mettere le mani su quello che sarà il vero erede di Gigio.

Il Milan ha preso l’erede di Donnarumma

Insomma, prima di una possibile partenza di Donnarumma, la dirigenza si andrà di sicuro a tutelare mettendo le mani su quello che verrà indicato come il vero erede dell’estremo difensore rossonero. Secondo quanto riportato da Patrick Berger, giornalista dell’emittente Sport1, il Milan avrebbe di fatto già preso il sostituto di Donnarumma.

Si tratta di Mike Maignan, difensore classe ’95 e titolare del Lille. Una stagione da vero protagonista per l’estremo difensore, al punto da attirare su di sé l’attenzione del Milan. Affare chiuso – si legge – intorno ai 15 milioni di euro, con i rossoneri che hanno battuto la concorrenza del Borussia Dortmund, ed un contratto lungo per il giocatore.

Adesso, dunque, occhi puntati su Donnarumma con la Juventus pronta a farsi sotto in maniera decisa. L’arrivo di Maignan potrebbe sancire in maniera definitiva la sua cessione, con i rossoneri pronti a riscrivere totalmente il reparto portieri. Tra i nomi per il secondo infatti, si è fatto con insistenza il nome di Mirante.