L’edizione odierna della Bild annuncia l’accordo tra il Bayern Monaco e Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia che insegue a -7 Lewandowski e compagni.

Hansi Flick dovrebbe andare via dal Bayern Monaco, secondo quanto si racconta in Germania l’addio è annunciato da tempo. L’attuale allenatore del Bayern dovrebbe sostituire Low alla guida della Nazionale tedesca.

Il Lipsia, però, non ci sta a rinunciare al contratto in essere con Nagelsmann e, per liberarlo, sta parlando con il Bayern Monaco per una clausola molto alta: 25 milioni di euro.

Sarebbe una cifra record per un allenatore, quella più alta mai pagata è di 15 milioni, la versò il Chelsea per prendere Villas Boas dal Porto.

Il Bayern Monaco insegue la via della diplomazia

Nagelsmann è un allenatore molto giovane, soltanto il 23 luglio compirà 34 anni. Il Bayern Monaco è rimasto folgorato dal suo lavoro al Lipsia ma allo stesso tempo non sembra intenzionato ad investire così tanto per liberare Nagelsmann.

Rummenigge persegue la via della diplomazia, vuole convincere il Lipsia che intanto ha già individuato il possibile sostituto: Jesse Marsch del Salisburgo.

C’è una curiosità tra il Lipsia, che è forte del contratto fino al 2023 con Nagelsmann, e il suo allenatore. La società della Red Bull anche nel 2019 pagò una clausola per liberarlo dall’Hoffenheim: 5 milioni di euro.

Il Bayern Monaco punta sulla volontà di Nagelsmann che inoltre coronerebbe anche un sogno, essendo tifoso dei bavaresi quando era bambino.

Flick intanto si concentra sulla Bundesliga, nell’ultimo turno il Bayern Monaco ha rimediato una sconfitta sul campo del Mainz. Il vantaggio è ancora ampio, il Lipsia insegue a -7 quando mancano cinque partite al termine del campionato.

Nel prossimo weekend si giocano le semifinali di Coppa di Germania: Werder Brema-Lipsia e Borussia Dortmund-Holstein Kiel.

Il campionato ripartirà tra il 7 e il 9 maggio, il Lipsia va a Dortmund contro il Borussia, affamato di punti in chiave Champions, e il Bayern ospita il Borussia Monchengladbach.

Sulla carta potrebbe essere un turno determinante per il Bayern Monaco, che potrebbe allungare nella corsa al titolo, l’unico obiettivo a disposizione dopo l’eliminazione da Champions League e Coppa di Germania.

Il duello con il Lipsia non si ferma, però, alla Bundesliga, riguarda anche Nagelsmann.