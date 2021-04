Il leggendario campione Samuel Eto’o si è reso protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà.

Samuel Eto’o non è una persona che dimentica le proprie origini. A provarlo è stato il campione stesso, ormai un ex del calcio giocato, che ha deciso di dare un contributo laddove si è mostrata una difficoltà grande.

In un periodo di emergenza mondiale, il Camerun, paese di provenienza di Eto’o, si trova a soffrire la carenza di ambulanze. L’ex attaccante di Inter e Barcellona è intervenuto, donando 10 ambulanze al Ministero della Salute camerunense. Si tratta “solo” dell’ultimo dei bellissimi gesti che sono serviti, da ultimo, a mettere in mostra l’uomo Eto’o.

Non è mancato il comunicato attraverso post Instagram del diretto interessato: “È stato un grande onore poter fare questo per il mio Paese, in modo che più persone possano essere aiutate in questa situazione di emergenza”. Complimenti a Samuel Eto’o sperando che molti seguano il suo esempio.