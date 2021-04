Stagione d’assoluto protagonista con la maglia dell’Atalanta, ma attenzione al prossimo e immediato futuro. Zapata potrebbe dire addio alla Dea in caso di offerta irrinunciabile: su di lui pronto il pressing di tre squadre di Serie A

L’Atalanta potrebbe valutare la possibile cessione di Zapata in caso di offerta irrinunciabile in vista della prossima sessione di mercato estiva. L’attaccante colombiano, valutato circa 45-50 milioni di euro dal club nerazzurro, potrebbe salutare Bergamo dinanzi a un’offerta cash da parte di alcune pretendenti. L’ex Sampdoria, Napoli e Udinese piace a diverse squadre di Premier League, tra cui Tottenham e Manchester United, ma attenzione all’inserimento di alcune squadre di Serie A.

La Juventus osserva interessata. Di fatto, già in passato, i bianconeri hanno sondato il terreno con l’Atalanta per valutare il possibile affondo sull’attaccante colombiano, affondo rispedito indietro al mittente. Occhio al forte interesse di Milan e Inter. Il club rossonero potrebbe puntare su Zapata come possibile sostituto di Ibrahimovic, ma l’affondo potrebbe entrare nel vivo solo in caso di Champions League. L’Inter, invece, potrebbe tentare l’assalto su Zapata per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, affiancando l’attuale attaccante dell’Atalanta a Lukaku e Lautaro Martinez.

Atalanta, la cessione di Zapata potrebbe finanziare il mercato

L’Atalanta potrebbe aprire all’addio di Zapata solamente dinanzi a un’offerta irrinunciabile e investire parte del ricavato sulla caccia a un nuovo centravanti. Muriel, in caso di addio di Zapata, sarà confermato in nerazzurro con la Dea pronta a puntare su un nuovo centravanti d’esperienza e carisma in vista della prossima Champions League (in caso di qualificazione).

Ritornando al futuro di Zapata, non è escluso che in vista dei prossimi mesi Juventus, Inter e Milan possano tornare all’attacco per il centravanti colombiano, fermo restando che potrebbero intensificarsi anche nuove indiscrezioni dalla Premier League.