Il capitano del Napoli Insigne e Messi sono gli unici, nei massimi campionati europei, ad aver segnato almeno 5 gol da fuori area in stagione

Lorenzo Insigne e Lionel Messi. Entrambi capitani delle rispettive formazioni e bandiere delle due squadre. Il napoletano non si è mai mosso dalla sua città. Lionel invece a Barcellona c’è arrivato molto presto, crescendo a “La Masia” e da lì non si è più mosso. Potrebbe farlo quest’anno, dal momento che il suo contratto è in scadenza a giugno ma nonostante i tanti rumors il calciatore argentino pensa ancora ai blaugrana con cui può vincere la Liga. Insigne invece, dal canto suo, con il successo contro il Torino ha compiuto un grosso passo in avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Insigne e Messi però condividono un altro dato, che li rende unici nei principali campionati europei. Riguarda le reti da fuori area.

Napoli, Insigne come Messi: sono loro i “re” d’Europa

Nessuno ha il loro stesso passo in questa stagione. Sono gli unici ad aver segnato almeno cinque reti da una distanza superiore ai 16 metri.

Il dato è stato svelato da “Opta Paolo”, profilo Twitter di “Stats Perform” sul calcio italiano.

Lionel Messi è il primo in assoluto in questa speciale classifica poiché in campionato ha siglato 7 reti da fuori area. Soltanto uno in meno invece per Lorenzo Insigne, che al momento si ferma a 6.

Non è la prima volta che i due si affacciano nei quartieri alti di questa statistica.

Il capitano del Napoli in questa stagione ha segnato 17 gol in campionato ed è adesso a una sola marcatura dall’eguagliare i numeri evidenziati in serie A nella stagione 2017-2018 quando in 37 partite ne firmò 18. Il napoletano di Gennaro Gattuso ha ancora 4 partite per tentare di migliorare pure quelle performance realizzative.

Lionel Messi ha timbrato 25 volte il cartellino dei marcatori in questa stagione di Liga. Il rosarino ha già toccato lo stesso numero del passato campionato ma è lontanissimo dai 50 gol realizzati nella stagione 2011-2012.