Come riporta Calciomercato.it, il Napoli avrebbe avuto dei contatti con Armani ed Amazon per autoprodursi le divise per la prossima stagione

Il Napoli, dopo la vittoria contro il Torino per 0-2, è ritornato in zona Champions. Gli azzurri, al momento, sono terzi in classica dopo una grandissima rimonta iniziata con il ritorno dei giocatori chiave per Gattuso come Osimhen e Mertens.

La dirigenza partenopea è molto attenta anche alla questione marketing. Dopo le maglie realizzate dalla Kappa in collaborazione con Marcelo Burlon County of Milan, per la prossima stagione, molto probabilmente, il Napoli si autoprodurrà le divise. Il Napoli non avrebbe trovato partner disposti a rispondere alle sue richieste economiche e progettuali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

De Laurentiis entusiasta

De Laurentiis è contento dell’idea di autoprodursi la divisa per la prossima stagione e la sua intenzione è quella di continuare su questa strada. Come riporta ‘Calciomercato.it’, il patron partenopeo starebbe lavorando sia alla logistica che all’estetica di una collezione che sarebbe una novità storica. Per il primo aspetto ci sono contatti con Amazon, che si occuperebbe della distribuzione. Il Napoli ha un rapporto preferenziale con il colosso americano, visto che fu il primo club calcistico al mondo ad aprire uno store ufficiale su Amazon per l’appunto .

LEGGI ANCHE >>> Napoli, in Europa soltanto Insigne ai livelli di Messi

Il patron sarebbe impegnato in prima persona anche per quanto riguarda il design della maglia. De Laurentiis avrebbe proposto una collaborazione agli stilisti della linea EA7 di Giorgio Armani. Per dare il via questo progetto innovativo del Napoli manca il dettaglio, fondamentale, della produzione. Il club starebbe cercando ancora un’azienda che si occupi della produzione e soltanto quando sarà risolto questo intoppo ci sarà il via per questo progetto ambizioso.