Il destino di Rafa Benitez sarà di nuovo in Italia? L’allenatore spagnolo ha risposto sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport.

Che Rafa Benitez abbia lasciato un bel ricordo in Italia, e soprattutto in quel di Napoli, è un fatto assolutamente conclamato. L’allenatore spagnolo ha conquistato ben due trofei sulla panchina azzurra, portando all’ombra del Vesuvio diversi giocatori che per anni hanno rappresentato un vero e proprio patrimonio del club. Da Albiol a Callejon, passando per Koulibaly, Mertens ed Higuain. Alcuni di questi, come il belga ed il senegalese, sono ancora all’interno della compagine azzurra e continuano ad essere decisivi all’interno dell’ecosistema Napoli. E cosi il club ha ricevuto tanto da Rafa che, alla fine, ha finito la sua avventura in terra partenopea per poi sbarcare al Real Madrid.

Ma in Italia sono tanti quelli che per anni hanno osannato il lavoro di Rafa fatto a Napoli. Il modo di gestire anche la comunicazione, ha avuto un forte richiamo a livello nazionale. Le conferenze stampa di Benitez si sono spesso trasformate in vere e proprie lezioni di calcio e comunicazione, di fatto rappresentando un unicum a livello internazionale. Ecco perchè in molti si auspicano un ritorno a Napoli.

Benitez torna in Serie A? Rafa risponde sul futuro

Nelle scorse settimane proprio il nome di Benitez è rientrato all’interno del chiacchiericcio attorno a Rino Gattuso. Secondo alcuni, l’addio del tecnico calabrese sarebbe conciliato proprio con il possibile ritorno dell’allenatore spagnolo. Al momento, però, è ancora Gattuso che siede sulla panchina del Napoli, e sarà cosi almeno fino alla fine della stagione.

E dopo che si fa? E’ stato proprio Benitez a parlare del suo futuro ai microfoni di Sky Sport. “Tornare a Napoli? Direi un’altra volta che il ricordo che ho è fantastico. Abbiamo vinto due titoli in un momento dove la Juve vinceva tutto. Il rapporto tifosi e società è fantastico”, ha spiegato proprio Rafa.

Benitez poi ha toccato proprio l’argomento sul possibile ritorno in Italia. “In Spagna non c’è adesso un progetto che possa portarti a vincere qualcosa, in Italia e in Inghilterra si può fare. A Napoli sono stato benissimo, ma è presto per sapere cosa succederà in estate. Italia e Inghilterra sono due posti in cui sono stato bene”, le sue parole.