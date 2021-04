Calhanoglu non ha ancora rinnovato il suo contratto e il Milan inizia a sondare varie piste per l’eventuale sostituto

Comincia a muoversi il mercato del Milan, che ruoterà attorno alle occasioni e ai giovani da valorizzare. Il prossimo potrebbe essere Orkun Kokcu, turco del Feyenoord classe 2000, un centrocampista di grande valore che piace, oltre ai rossoneri, a diversi club italiani come Inter e Roma. I rossoneri, per questo motivo, provano ad accelerare: la redazione di ‘Sky Sport’ fa sapere che oggi c’è stato nella sede del Milan un incontro tra i dirigenti e l’entourage del calciatore composto dal padre e da un intermediario.

Un meeting interlocutorio per sondare la disponibilità del ragazzo e capire la fattibilità dell’operazione. Il Feyenoord non è in una felice situazione finanziaria e per questo motivo potrebbe essere disposto a cedere il suo gioiellino in estate. In tal caso, il Milan sarebbe alla finestra, pronto ad approfittarne, anche perché Calhanoglu non ha ancora rinnovato e, nel caso, servirà un valido sostituto.

Milan, chi è Kokcu: profilo e caratteristiche

Orkun Kokcu, 20 anni, è un centrocampista turco che gioca nel Feyenoord. E’ cresciuto nel Groningen e all’età di 14 anni si è trasferito a Rotterdam. In questa stagione ha collezionato due gol in campionato. E’ un giocatore di grande talento ma ancora giovane, con ampi margini di crescita.

Un campioncino di grande tecnica, dalle qualità inesplorate, che nel corso dei prossimi anni è destinato a crescere ancora. Anche la scelta della futura squadra dovrà essere ponderata: servirà il club giusto per imporsi nel calcio europeo. Il Milan ci prova.